Turabi, Survivor All Star'a katılmayacak! Nedenini açıkladı
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Survivor All Star 2024 yarışmacıları belli olmuştu. Yarışmacılar arasında olan eski Survivor Şampiyonu Turabi Çamkıran sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Turabi yarışmaya katılmayacağını duyurdu nedenini de kendisi açıkladı.
Acun Ilıcalı bir süre önce Survivor All Star 2024 yarışmacılarını açıklamıştı. Yarışmacılar arasında eski şampiyonlardan Turabi Çamkıran da vardı.
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Turabi, All Star 2024'e katılamayacağını takipçileriyle paylaştı ama mesajında ilginç ayrıntılara yer verdi.
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Survivor'ın güçlü isimlerinden Turabi Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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"Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim.
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