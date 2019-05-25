Tunceli'li kadınlar el emekleriyle ekonomiye can veriyorlar

Atölye sorumlusu usta öğretici Seyran Dilekçi, 50 kadının ayda 750 oyuncak bebek ürettiğini ve bebeklerinin hiçbir kimyasal ürün taşımadığını belirterek şunları dile getirdi: "Kadınlarımız üç günde bir bebek örebiliyorlar. Ayda 50 kadınımız 750 bebek üretiyor. Üretimimiz çok güzel gidiyor.