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Tunceli'de bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

Anadolu Ajansı
Tunceli'de bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

TUNCELİ'de zabıta ekipleri atık biriktirildiği belirlenen bir evden 14 kamyon çöp çıkardı.

Tunceli'de bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

TUNCELİ'nin Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

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Tunceli'de bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

Belirtilen adrese giden zabıta ve polis ekipleri Türkan K.'nin yaşadığı evde çöp birikintileriyle karşılaştı.

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Tunceli'de bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

Zabıta ekipleri yaptıkları çalışma sonucu evin içerisinden 14 kamyon çöp çıkardı.

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Tunceli'de bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

Plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla kent çöplüğüne taşındı.

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