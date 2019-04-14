Tunceli'de askeri helikopter 9 aylık bebek için havalandı

Tunceli'de askeri helikopter 9 aylık bebek için havalandı

TUNCELİ'de hastanede tedavi altına alınan 9 aylık bebek, durumu ağırlaşınca askeri helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tunceli'de askeri helikopter 9 aylık bebek için havalandı - Sayfa 1

TUNCELİ kent merkezinde 9 aylık Emir Arda bebek rahatsızlanınca ailesi tarafından Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavisine başlanan ve tetkikleri yapılan Emir Arda bebeğin durumu bir süre sonra ağırlaştı.

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Tunceli'de askeri helikopter 9 aylık bebek için havalandı - Sayfa 2

Bunun üzerine doktorlar bebeğin Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilmesi kararını alarak durumu Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e bildirdi.

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Tunceli'de askeri helikopter 9 aylık bebek için havalandı - Sayfa 3

Durumun acil olduğunu öğrenen Vali Sonel, bebeğin askeri helikopterle götürülmesi talimatını verdi.

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Tunceli'de askeri helikopter 9 aylık bebek için havalandı - Sayfa 4

Emir Arda'nın, Tunceli Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Alboğa eşliğinde Malatya'ya götürülerek tedavisine başlandığı öğrenildi.

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