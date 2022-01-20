Tunceli Ovacık'tan inanılmaz görüntüler! Evler kara gömüldü hayat durdu

Kızık köyünün muhtarı Aziz Kapar, kar yağışının ardından evlerin çatısında kar temizleme mesaisinin başladığını söyledi. Kapar, "Bizim köyümüz 30 hane, aralık ayının başında kar yağışı başlar ve mayıs ayına kadar yerde kalır. Kışı çok zor geçiriyoruz. Hayvancılıkla uğraştığımız için bu toprakların kara fazlasıyla ihtiyacı var.