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Tunceli Ovacık'tan inanılmaz görüntüler! Evler kara gömüldü hayat durdu

Tunceli Ovacık'tan inanılmaz görüntüler! Evler kara gömüldü hayat durdu

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken, kırsalda yer yer 2 metreye ulaştı. Bazı köylerde ise evler kara gömüldü.

Tunceli Ovacık'tan inanılmaz görüntüler! Evler kara gömüldü hayat durdu

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinin başında gelen Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 1 haftadır aralıksız yağan kar, günlük yaşamı etkiledi. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 1 metreyi bulurken, bazı köylerde ise 2 metreye ulaştı. 

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Tunceli Ovacık'tan inanılmaz görüntüler! Evler kara gömüldü hayat durdu

Zorlu kış koşularının hakim olduğu ilçenin köylerinde tek katlı evler de tamamen kara gömüldü. Birçok cadde ve sokak ise kar tünelini andırdı.

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Tunceli Ovacık'tan inanılmaz görüntüler! Evler kara gömüldü hayat durdu

Kar kalınlığı, ilçe girişinde bulunan Kandolar Mahallesi ve kırsal köylerinde bulunan bazı konutların çatı katlarına kadar ulaştı. Kırsal alanda yaşayanlar, yöresel mimariyle inşa edilen toprak evlerin çatısındaki karları temizlemek için yoğun çaba harcadı. 

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Tunceli Ovacık'tan inanılmaz görüntüler! Evler kara gömüldü hayat durdu

Kızık köyünün muhtarı Aziz Kapar, kar yağışının ardından evlerin çatısında kar temizleme mesaisinin başladığını söyledi. Kapar, "Bizim köyümüz 30 hane, aralık ayının başında kar yağışı başlar ve mayıs ayına kadar yerde kalır. Kışı çok zor geçiriyoruz. Hayvancılıkla uğraştığımız için bu toprakların kara fazlasıyla ihtiyacı var. 

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