Tunç Soyer talimat vermişti! Bizimkiler'in Cemil'inden iyi haber geldi

- Uğurtan Bey geldiğinde genel metobolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı.

- Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu.

- Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık.

- Nöroloji, dahiliye, kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var.