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Tüm tahminleri tutan SGK uzmanı asgari ücret için net rakam verdi! Kaç para olacak?

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Tüm tahminleri tutan SGK uzmanı asgari ücret için net rakam verdi! Kaç para olacak?

2024'te asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdursun, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek asgari ücret zammı için rakam verdi.

Tüm tahminleri tutan SGK uzmanı asgari ücret için net rakam verdi! Kaç para olacak?

Milyonlarca çalışanın gözü yılbaşında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Ancak enflasyonla birlikte hesaplamalar sürekli değişiyor. Uzman isim Özgür Erdursun, 2024 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını hesapladı.

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Tüm tahminleri tutan SGK uzmanı asgari ücret için net rakam verdi! Kaç para olacak?

Yerel seçimler öncesine denk gelen 2024 yılı asgari ücret zammı için çalışanların ek zam beklentisi de var.

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Tüm tahminleri tutan SGK uzmanı asgari ücret için net rakam verdi! Kaç para olacak?

Ekonomist Özgür Erdursun da önceki yıllarda yapılan asgari ücret zamlarını hatırlatarak yılbaşında yapılacak asgari ücret ile ilgili yeni bir hesaplama yaptı.

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Tüm tahminleri tutan SGK uzmanı asgari ücret için net rakam verdi! Kaç para olacak?

Özgür Erdursun, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek asgari ücret zammı için rakam verdi.

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