Tüm tahminleri tutan SGK uzmanı asgari ücret için net rakam verdi! Kaç para olacak?
2024'te asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdursun, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek asgari ücret zammı için rakam verdi.
Milyonlarca çalışanın gözü yılbaşında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Ancak enflasyonla birlikte hesaplamalar sürekli değişiyor. Uzman isim Özgür Erdursun, 2024 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını hesapladı.
Yerel seçimler öncesine denk gelen 2024 yılı asgari ücret zammı için çalışanların ek zam beklentisi de var.
Ekonomist Özgür Erdursun da önceki yıllarda yapılan asgari ücret zamlarını hatırlatarak yılbaşında yapılacak asgari ücret ile ilgili yeni bir hesaplama yaptı.
Özgür Erdursun, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek asgari ücret zammı için rakam verdi.