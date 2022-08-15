Tüm kullanıcıların en büyük sorunu! İşte en iyi bataryaya sahip telefonlar
Cep telefonu kullananların en büyük sorunu kuşkusuz batarya sorunu. İşte 2022'nin en iyi bataryalı cep telefonları...
Cep telefonları artık 7'den 77'ye neredeyse tüm gün elimizde. Tüm işlerimizi hallettiğimiz cep telefonlarının bataryası, bu sebeple oldukça önem kazanıyor. Yapılan araştırma sonrası 2022'nin en iyi bataryaya sahip olan cep telefonları belli oldu. Buna göre zirvede iPhone 13 Pro Max yer aldı.
Akıllı telefon tüketicilerinin en büyük sorunu batarya. Telefonların güçleri günden güne artsa da bu cihazları beslemek oldukça zor. Bir YouTube kanalı amiral gemilerini oyun testine soktu.
Testin sonuçları ise şaşırttı. Batarya boyutunun uzun süreli kullanımda tek etmen olmadığı ortaya çıktı.
TechDroider isimli kanalın testine göre zirveyi iPhone 13 Pro Max aldı. Sadece 4352 mAh kapasitesine sahio bu telefonun işlemcisi o kadar verimli ki kendisinden çok faha fazla mAh değerine sahip telefonları geride bırakabildi.