Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor! WhatsApp aldığı kararla herkesin tepkisini çekti
Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, kullanıcılarının çok büyük tepkisini çeken karara imza attı.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde olan WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karar için harekete geçti.
Verileri paylaşmayana yasak geliyor: Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.
Kullanıcılara bildirim gönderiliyor: WhatsApp kullanıcıları bugün hizmetin yeni şartları ve gizlilik politikasıyla ilgili uygulama içi bildirim almaya başladı.
Seçim hakkı yok: Facebook ile WhatsApp kullanıcılarının verilerini paylaşacağını açıklayan platform kullanıcılara seçim hakkı tanımadı.