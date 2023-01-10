Tüm hesaplar yapıldı emekliye çifte bayram! Tek seferde 5 bin lira detayı bomba...
Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine 2023 yılında yapılacak zam belli oldu. İşte 2023 emekli ikramiyeleri… İşte emekli ikramiyesi hesaplama…
Milyonlarca emekli “Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?” sorusunu sıkça aratıyor. Emekli maaşlarına gelen yüzde 30’luk zam oranından sonra herkes ikramiyelere gelecek zammı merak etmeye başladı.
2018 yılından beri emeklilere yılda 2 kere ödenen bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl 1100 lira olarak ödenmişti. Artan enflasyon ve alım gücünün daralmasının ardından bu yıl yapılacak emekli ikramiye zammı milyonlarca emeklinin de yüzünü güldürecek.
Emekli ikramiyesine yapılacak zam için 3 senaryo bulunuyor. Birinci ihtimale göre, emekli ikramiyeleri 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak ve iki bayram olmak üzere emeklilere toplamda 4 bin liralık ödeme yapılacak.
Konuşulan bir diğer seçenek ise, belirlenen Yeniden Değerleme Oranı aynı tutarda emekli ikramiyelerine yansıtılacak ve yüzde 122.94'lük zam oranının ardından düz hesapla ikramiyeler 2500 lira olarak belirlenecek.