Tüm gün sürecek sağlığınıza aman dikkat! Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: İşte 2022 burç yorumları...
Bu hafta Bursa'daki deprem ile Çin'deki uçak kazalarını bilen astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner cuma günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek; Ay oğlak burcunda ilerlediğinden duygusal meseleleri halletmek için uygun değildir, iş yapmalı ve iş konuşmalıyız. duygularımızı ifade etmekte zorlanırız, duygusal konular içimizde patlar.
Hesapları toparlamak, düzen oluşturmak ,kendimize ihtiyacımız olan alanlarda kurallar koymak için idealdir. Biraz daha melankolik olmaya eğilimliyizdir, yönetken tavırlı davranabiliriz. Anne-aile ilişkilerinde de zorlanmalar görülebilir, onaylanma ihtiyacımız artabilir.
Sabır ve dikkat gerektiren işlerde başarı yakalamak daha kolay olacaktır. Günün ana teması yalnız, kendi kendimize yetmek olabilecektir, öyle kalabalıklar hoppa tiplerle uğraşamayız. Uzun vadeli planları, yatırımları yapmak için ideal bir gündür.
Risk almak, riskli aktivitelere girişmek için pek uygun değildir. Toprak, arsa, gayrimenkul ile ilgili konularla ilgilenmek için gayet uygundur. Ciddi meseleler konuşmak, ciddi çalışmalar yapmak, sorumluluk almak için idealdir, iş görüşmeleri içinde.