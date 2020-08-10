Tülin Şahin'in çocuğunun babası Pedro de Noronha'dan ilginç savunma

Posta’dan Suna Akyıldız’a konuşan Pedro de Noronha bu iddiaların ispat edilebilir bir şekilde asılsız olduğunu söyledi. Noronha'nın açıklaması şu şekildeydi:

"Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım’ anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var.''