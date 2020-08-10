Tülin Şahin'in çocuğunun babası Pedro de Noronha'dan ilginç savunma
Tülin Şahin, 2019 yılında evlendiğini söylediği Pedro de Noronha ile olaylı ayrıldı, Şahin'in anlattıkları herkesi şaşırtırken Noronha, kendisini savunurken söyledikleriyle şoke etti.
Dünyaca ünlü bir model olan Tülin Şahin, 2019 yılının Nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurdu. Aynı yıl kasım ayında da kızı Sienna Leyla dünyaya geldi. Fakat geçtiğimiz günlerde Tülin Şahin ile Pedro de Noronha'nın evli olmadığı ortaya çıktı.
Tülin Şahin, evli olmadığının ortaya çıkmasıyla yaptığı açıklama ile ağızları açık bıraktı. Şahin, Noronha'dan psikolojik şiddet gördüğünü, evliliklerinin zamanında onaylanmadığını bu yüzden evli olmadıklarını üstelik Noronha'nın kendisinin fiziğine takıntılı olduğu için sürekli olarak psikolojik şiddet uyguladığını dile getirdi.
Hatta Tülin Şahin, Pedro de Noronha tarafından yalnızca kendisine 'şişman' değil daha yeni doğmuş kızına bile 'şişman' dediğini söyledi. Tülin Şahin'in açıklamaları karşısında Pedro de Noronha ilk kez sessizliğini bozdu ve ilginç bir savunma yaptı.
Posta’dan Suna Akyıldız’a konuşan Pedro de Noronha bu iddiaların ispat edilebilir bir şekilde asılsız olduğunu söyledi. Noronha'nın açıklaması şu şekildeydi:
"Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım’ anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var.''