Tülin Şahin Siena Leyla ile Londra Moda Hafta'sında boy gösterecek!
İtalyan bankacı Pedro de Noronha ile evlenen ünlü model Tülin Şahin, doğumundan 1 hafta önce 'Pehlivan' defilesinde karnındaki kızı Siena ile boy göstermişti. Şahin şimdi de kızıyla Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkacak.
Geçtiğimiz Nisan ayında beraber olduğu İtalyan sevgilisi Pedro de Nooronha ile dünyaevine giren Tülin Şahin, kızları Siena Leyla'yı 3 ay önce kucağına aldı. Ünlü model Şahin, doğumundan bir hafta önce Yakup Biçer'in İstanbul'da düzenlenen 'Pehlivan' defilesinde karnındaki kızı Siena ile podyuma çıkmıştı.
Top model Tülin Şahin ise şimdi de doğumundan sonraki ilke defilesi olacak olan Londra Moda Haftası'nda yine kızı Siena Leyla ile boy gösterecek. İstanbul'da annesinin karnında defilede yürüyen Siena, bu defa da annesinin kucağında podyuma çıkacak.
Yakup Biçer, "Siena, Tülin Şahin'in şimdiden tahtına talip oldu sanırım. Tülin benim uğurum. Londra Moda Haftası'nda onsuz defile yapamazdım. Gelmesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Tülin Şahin, konuyla ilgili heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi: