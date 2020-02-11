Tülin Şahin Siena Leyla ile Londra Moda Hafta'sında boy gösterecek!

Top model Tülin Şahin ise şimdi de doğumundan sonraki ilke defilesi olacak olan Londra Moda Haftası'nda yine kızı Siena Leyla ile boy gösterecek. İstanbul'da annesinin karnında defilede yürüyen Siena, bu defa da annesinin kucağında podyuma çıkacak.