Tülin Şahin Pedro de Noronha ile evli değilmiş yapmadığını bırakmamış her şeyi anlattı

"Bugün güne aile hayatımla ilgili beni konuşmak mecburiyetinde bırakan son derece üzücü haberlerle uyandım. Kadına şiddeti konuştuğumuz bu günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile inanın beni hem çok üzdü hem de çok mahcup etti.''