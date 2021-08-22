Tülin Şahin: 'Kızıma dezenfektan içirmeye kalkıştı, kaçırıp benden fidye isteyecekti'

Ünlü model Tülin Şahin ve Portekizli işinsanı Pedro de Noronha’nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019’da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi. Ünlü model, yaşanan bu gelişmelerin ardından kızı ile kendisinin psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını açıklayarak Pedro de Noronha hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.