Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile Londra Moda Haftası'nda rüzgar estirdi!

Geçen yılın Kasım ayında dünyaya getirdiği kızı Siena ile beraber podyuma çıktığı anların videosunu paylaşan Tülin Şahin, yorum olarak şu sözleri söyledi:

"Doğrulanmış

"Dünyanın en genç süper modeli bugün Londra moda haftasında podyuma çıktı. Nasıl heyecanlıydım anlatamam. Çok özel bir an oldu."