Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile Londra Moda Haftası'nda rüzgar estirdi!
Geçtiğimiz günlerde Yakup Biçer'in 'Pehlivan' defilesinde boy gösteren Tülin Şahin, bu kez de Londra'da kızı Siena Leyla'yı kucağına alarak podyuma çıktı. Şahin, çıktığı podyumda ilgi odağı oldu.
2019 yılının Nisan ayında İtalyan bankacı Pedro de Noronha ile dünyaevine giren ünlü modacı Tülin Şahin, kızı Siena Leyla ile birlikte Londra Moda Haftası'nda boy gösterdi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Yakup Biçer'in 'Pehlivan' adlı defilesinde boy gösteren Şahin, bu kez Siena'yı kucağına alarak Londra'da rüzgar estirdi.
Ünlü top model Tülin Şahin, yine Yakup Biçer'e ait Londra Moda Haftası'nda bu kez doğduktan sonra kızı Siena Leyla'yı kucağına alarak podyuma çıktı ve bir ilki gerçekleştirdi. Güzel model Tülin Şahin, o anları sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Geçen yılın Kasım ayında dünyaya getirdiği kızı Siena ile beraber podyuma çıktığı anların videosunu paylaşan Tülin Şahin, yorum olarak şu sözleri söyledi:
"Doğrulanmış
"Dünyanın en genç süper modeli bugün Londra moda haftasında podyuma çıktı. Nasıl heyecanlıydım anlatamam. Çok özel bir an oldu."
59 kilo ile hamile kalıp 73 kilo ile doğuma giren ve 63 kiloya düşen 40 yaşındaki manken Londra'daki defile öncesi "Zayıflamak için hiç acele etmiyorum. Yavaş yavaş 12 kilo daha vereceğim" sözlerini söylemişti.