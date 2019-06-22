Tülin Şahin bebeğini kucağına almaya gün sayarken hormonlarıyla başı dertte!

Ünlü top model Tülin Şahin, bir süredir birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile yaklaşık 2 ay önce Portekiz’de evlenmişti. İki tarafın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon’daki evlerinde dünyaevine giren Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamamıştı.