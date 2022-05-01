'Tükürürüm' deyip demediğini bırakmadı! Vedat Milor Ünsal Ünlü birbirine girdi: Özür dilenmesi gerekiyor
Gastronomi yazarı Vedat Milor ve gazeteci Ünsal Ünlü sosyal medya üzerinden birbirine girdiler.
Vedat Milor, Twitter hesabından, "Sizlere bir uzmanlık sorusu. Türkiye’de üretilen baharatlardan sizce hangileri dünya ölçeğinde üst düzey kaliteye sahip?" sorusunu sordu.
Milor, daha sonra, "Herkese teşekkürler cevapları için. Eğer yanlış görmediysem henüz yorum yapan bir üretici olmadı" paylaşımında bulundu.
Milor'un paylaşımının ardından gazeteci Ünsal Ünlü'den hiç beklemediği bir tepki geldi.
"Millet canıyla boğuşuyor" diyen Ünlü "Aç karnını nasıl doyuracağını, evladını nasıl besleyeceğini düşünüyor, adam baharat derdinde. Tükürürüm senin politik doğruculuğuna!" ifadelerini kullandı.