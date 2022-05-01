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'Tükürürüm' deyip demediğini bırakmadı! Vedat Milor Ünsal Ünlü birbirine girdi: Özür dilenmesi gerekiyor

'Tükürürüm' deyip demediğini bırakmadı! Vedat Milor Ünsal Ünlü birbirine girdi: Özür dilenmesi gerekiyor

Gastronomi yazarı Vedat Milor ve gazeteci Ünsal Ünlü sosyal medya üzerinden birbirine girdiler.

'Tükürürüm' deyip demediğini bırakmadı! Vedat Milor Ünsal Ünlü birbirine girdi: Özür dilenmesi gerekiyor

  Vedat Milor, Twitter hesabından, "Sizlere bir uzmanlık sorusu. Türkiye’de üretilen baharatlardan sizce hangileri dünya ölçeğinde üst düzey kaliteye sahip?" sorusunu sordu.

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'Tükürürüm' deyip demediğini bırakmadı! Vedat Milor Ünsal Ünlü birbirine girdi: Özür dilenmesi gerekiyor

Milor, daha sonra, "Herkese teşekkürler cevapları için. Eğer yanlış görmediysem henüz yorum yapan bir üretici olmadı" paylaşımında bulundu.

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'Tükürürüm' deyip demediğini bırakmadı! Vedat Milor Ünsal Ünlü birbirine girdi: Özür dilenmesi gerekiyor

Milor'un paylaşımının ardından gazeteci Ünsal Ünlü'den hiç beklemediği bir tepki geldi. 

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'Tükürürüm' deyip demediğini bırakmadı! Vedat Milor Ünsal Ünlü birbirine girdi: Özür dilenmesi gerekiyor

"Millet canıyla boğuşuyor" diyen Ünlü "Aç karnını nasıl doyuracağını, evladını nasıl besleyeceğini düşünüyor, adam baharat derdinde. Tükürürüm senin politik doğruculuğuna!" ifadelerini kullandı.

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