Tüketicilere hurma uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Genelde Ramazan ayında medine hurmalarının daha çok tercih edildiğini belirten Yavuzer, “Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin’den, Mısır’dan bizim tercihimiz genelde medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor.