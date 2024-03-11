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Tüketicilere hurma uyarısı! Sakın bunu yapmayın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Tüketicilere hurma uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Ramazan ayında en çok tüketilen yiyeceklerin başında hurma geliyor. Mısır Çarşısı esnafı Hüseyin Yavuzer tüketicileri uyardı: “Yıkayıp bir kenara koymayın, yiyeceğiniz sayıda yıkayın”

Tüketicilere hurma uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Ramazan ayının ilk orucu bugün açılacak. Mısır Çarşısı esnafı hurmaların tümünün değil, sadece yenecek kadar sayıda yıkanması gerektiğinin altını çizdi.

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Tüketicilere hurma uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Genelde Ramazan ayında medine hurmalarının daha çok tercih edildiğini belirten Yavuzer, “Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin’den, Mısır’dan bizim tercihimiz genelde medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor. 

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Tüketicilere hurma uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin’den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor” dedi.

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Tüketicilere hurma uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Hurma fiyatlarının 150 ila 500 lira arasında değiştiğini belirten Yavuzer, “Hurmaların fiyatı boyut ve kalitesine göre değişiyor. Daha iri ve büyük hurmaların fiyatı biraz daha pahalı, ufak olanlarınki de uygun oluyor” diye bilgi verdi.

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