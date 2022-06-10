Tüketici Konfederasyonu'ndan 'kelek karpuz' uyarısı! Şikayet edebilirsiniz fiş yoksa bunu yapın
Renksiz ve tatsız çıkan ‘kelek’ karpuzun fişiyle iade edebileceği belirtildi. Yetişmemiş karpuzun ‘ayıplı ürün’ kategorisinde olduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kelek karpuzu iade almayan, yenisini vermeyen veya ücret iadesine yanaşmayan satıcıların şikayet edilebileceğini söyledi.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ortalama fiyatı 40 lirayı bulan karpuzun kelek çıkması halinde iade edilebileceğini söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Ağaoğlu, "Yetişmemiş karpuzun “ayıplı ürün” statüsünde olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla tüketicinin ayıplı ürünle karşılaştığında mevcut olan yasal hakları, kelek karpuzla karşılaştığında da geçerlidir.
Şöyle ki tüketici ayıplı ürünle karşılaştığında ayıpsız ürünle misliyle değişimini veya iadesini isteyebileceği gibi, satıcının da buna uyma mecburiyeti vardır. Yani tüketicilerin tercihi neyse uymak zorundadır” dedi.
'Fişsiz olmaz'
Vatandaşın satış fişini saklaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Tüketici ürünü hangi tarihte aldığını ancak o satış fişiyle belgeleyebilir. Ancak bazı tüketiciler meyveyi genelde seyyar satıcılardan alıyor.
Bu satıcıların resmi satış fişi vermese dahi TC veya vergi numarasının yazılı olduğu bir kağıda kaç liraya, hangi tarihte, ne sattığını yazıp imzalaması yeterlidir. Bu şekilde, hak arama önündeki büyük engel kalkmış oluyor” ifadelerini kullandı.