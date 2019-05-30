Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı

DSÖ, Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Meclisi'nde alınan kararla, sağlık sigortası ve hastalık tanısı için bir ölçüt olan ICD içerisinde burn-out yani tükenmişlik sendromunun bir çeşit sağlık durumu bozukluğu olarak tanınmasını kararlaştırdı.