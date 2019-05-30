Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı

Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tükenmişlik sendromunu (burn-out) Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) içinde ilk kez tıbbı bir bozukluk olarak tanımladı.

Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı - Sayfa 1

DSÖ, Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Meclisi'nde alınan kararla, sağlık sigortası ve hastalık tanısı için bir ölçüt olan ICD içerisinde burn-out yani tükenmişlik sendromunun bir çeşit sağlık durumu bozukluğu olarak tanınmasını kararlaştırdı. 

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Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı - Sayfa 2

Böylelikle uzmanlar arasında tükenmişliğin nasıl tanımlanacağına dair uzun süredir devam eden tartışmalar yeni boyut kazandı.

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Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı - Sayfa 3

Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki hastalık ve yaralanmalar kataloğunun son güncellemesinde, tükenmişlik sendromunu "kronik hale gelmiş iş yeri stresinin başarılı biçimde yönetilmemesi sonucu yakalanılan sendrom" olarak tanımladı.

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Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı - Sayfa 4

Katalogda tükenmişlik sendromunun üç boyutu olduğunun altı çizildi: Enerji tükenmesi ve tükenme hissi, işle ilgili zihinsel mesafenin artması ve işle ilgili olumsuzluk ve siniklik duyguları, düşen mesleki etkinlik.

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