Tuğrul Selmanoğlu’nun Jaguar marka arabası Twitter'da olay oldu

Bu size dert olsun

Selmanoğlu ise bu tepkilere, paylaştığı yeni bir video ile cevap verdi. Selmanoğlu, kendisini “Belediyeden maaş alıyor” diye eleştirenlere, AK Parti’nin İstanbul ve Ankara’daki belediyeleri kaybetmesinin ardından yeni araba aldığını vurgulamak için böyle bir paylaşım yaptığını iddia etti.