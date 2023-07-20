Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlıya şok suçlama! Elimde müstehcen videoların var diye beni zorla yanında tuttu
Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde bir kapanıp bir açılmasıyla gündemdeydi. Tesettüre girip tekrar açıldıktan sonra nişanlısı Burak Kalfa'dan ayrılan Tuğçe Tayfur, şimdi de eski nişanlısına yönelik suçlamalarıyla gündemde. Tuğçe Tayfur eski nişanlısının kendisini yumruklayarak darp ettiğini, ayrılmak isteyince de "Elimde videoların var" diye şantaj yaparak zorla yanında tuttuğunu iddia etti.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur (35), iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı. Tuğçe Tayfur'un, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koydu.
Ayrılık sürecinden sonra nişanlısının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirten Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından şaşırtan eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik şok suçlamalarda bulundu. İşte Tuğçe Tayfur'un o suçlamaları...
Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun!
Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın.
Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi...
Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum. Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım.