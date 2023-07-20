Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlıya şok suçlama! Elimde müstehcen videoların var diye beni zorla yanında tuttu

Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi...

Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum. Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım.