Tuğçe Tayfur 'tesettüre girmedim' dedi! Tüm eski fotoğraflarını sildi işte en son fotoğrafı...
Türk arabeskinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde tesettüre girdiğini ve sahneleri bıraktığını açıklamıştı. Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından tesettürsüz tüm fotoğraflarını silerken, başörtülü yeni paylaşımlar yaptı. İşte Tuğçe Tayfur'un son hali...
Türk arabesk müziğinin babalarından Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatında yaptığı radikal değişiklikle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçen haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi ve 1.3 milyon takipçili Instaram hesabından geçmişe ait tüm fotoğraflarını da sildi. Tuğçe Tayfur'dan tesettürlü yeni paylaşımlar geldi... İşte Tuğçe Tayfur'un tesettürlü son fotoğrafı...
Ferdi Tayfur ile daha önce tesettüre girip oyunculuğu bırakan Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile aşk yaşamaya devam ederken, özel halatında yaptığı radikal değişikliklerde de kendinden söz ettirmeyi sürdürüyor.
Tesettüre girmedim...
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaşmıştı. Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur şunları söyledi: "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı ki. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum."
İslam'a göre tesettür bu değil biliyorum
"İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin."