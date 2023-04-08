Tuğçe Tayfur 'tesettüre girmedim' dedi! Tüm eski fotoğraflarını sildi işte en son fotoğrafı...

İslam'a göre tesettür bu değil biliyorum

"İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin."