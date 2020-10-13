Tuğçe Tayfur 'seks kasetlerin ortalıkta' deyip ifşa etti Ferdi Tayfur'un kızı
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un evli iş insanı Tolga Bayar’la aşk yaşadığı iddia edildi. Tayfur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama olay yarattı.
Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Tanner Hüsamettin Gates’in (Taner Şafak) evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirmişti.
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Bu evliliğinden bir oğlu bulunan Tuğçe Tayfur hakkında magazin gündemi şok eden bir iddia ortaya atıldı.
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Ebru Bayar, Tayfur'un eşi Tolga Bayar ile aşk yaşadığını öne sürdü. Söylemezsem Olmaz programına katılan Bayar, "Tuğçe Tayfur yuvamı yıktı" dedi.
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Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur’un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Ebru Bayar, Tolga Bayar’ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü.
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