Tuğçe Kazaz'ın beyin yakan Atatürk sorusu sosyal medyada infial yarattı

Kazaz, yaptığı paylaşımda, Kemal'in Kemalizmle, Atatürk'ün Atatürkçülükle eşit olduğunu öne sürerek, "Sahi neden Mustafacı yok?" sorusunu sordu. Kazaz, devamında ise "Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?" dedi.