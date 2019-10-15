Tuğba'ya baba işkencesi olayında şoke eden detayları Haluk Levent tek tek açıkladı
19 yaşındaki Tuğba'nın babası tarafından Taksim'de gördüğü işkencenin videosunun ardından pek çok iddia ortaya atılmıştı. Haluk Levent, yapılan araştırmaların sonucunda işin aslını anlattı.
Babasının kendisine yaptığı işkence videosu ile Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelen Tuğba’nın, o şiddete annesini dövdüğü için maruz kaldığı söylenmişti. Haluk Levent ise iddiaların araştırılacağını söylemişti.
Haluk Levent, yaptığı araştırmaların ardından Twitter hesabından olayın bilinmeyenlerini açıkladı. Levent, şu paylaşımları yaptı:
- Araştırmalarımız tamamlandı. Ailenin en küçüğü Sedat’la da görüştük bugün.
Mahkeme süreci başladı
1- "Bir taraf kurgu diyor.Diğer taraf “hiç değil her zamanki hali” diyor. Ayrıca aile içi birbirlerine karşı suçlamalar var. Biz bunları yayınlamak istemiyoruz. Hem etik değil hem de mahkeme süreci başladı."
Metrobüs görüntülerindeki işin aslı
2- "Tuğba’nın metrobüsteki görüntüleri incelendi. Hayko Cepkin konserinden sonra arkadaşlarıyla kostüm partisi yapılmış. Kulağında kulaklık ile müzik dinliyor. Hayatında uyuşturucu ,sigara dahi alışkanlığı olmamış. Tuğba kronik astım hastası ve annesine her dakika bakmak zorunda."