Tuğba Özerk'in hastalığı ne yılbaşı gecesi 'sarhoş' denilmişti! İşte bilinmeyen hastalığı...

ANTALYA'da bir otelde yılbaşı gecesi sahne alan Tuğba Özerk'in ayakta duramayarak yere kapaklandığı ve şarkı söyleyemediği görüntüler sosyal medyada şok etkisi yarattı ve 'sarhoş' olduğu iddia edildi. Seyircinin bu haline isyan ettiği Tuğba Özerk'in sahne aldığı otelin güvenliği tarafından konser alanının dışına çıkartılması ise sosyal medyada 'rezillik' olarak yorumlandı. Yılbaşı gecesi sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edilen görüntülerinden dolayı tepki çeken Tuğba Özerk, kendisine yönelik eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu. Kimsenin bilmediği bir hastalığının olduğunu söyleyen Özerk, "Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekileceğim" dedi.