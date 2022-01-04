Tuğba Özerk'in hastalığı ne yılbaşı gecesi 'sarhoş' denilmişti! İşte bilinmeyen hastalığı...
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk yılbaşı gecesi Antalya'da bir otelde yer alan sahnesinde şarkı söyleyemediği ve ayakta duramadığı için 'sarhoş' olmakla suçlanmıştı. Tuğba Özerk sarhoş olmadığını, hastalığı yüzünden o hale geldiğini söyledi peki Tuğba Özerk'in hastalığı ne?
ANTALYA'da bir otelde yılbaşı gecesi sahne alan Tuğba Özerk'in ayakta duramayarak yere kapaklandığı ve şarkı söyleyemediği görüntüler sosyal medyada şok etkisi yarattı ve 'sarhoş' olduğu iddia edildi. Seyircinin bu haline isyan ettiği Tuğba Özerk'in sahne aldığı otelin güvenliği tarafından konser alanının dışına çıkartılması ise sosyal medyada 'rezillik' olarak yorumlandı. Yılbaşı gecesi sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edilen görüntülerinden dolayı tepki çeken Tuğba Özerk, kendisine yönelik eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu. Kimsenin bilmediği bir hastalığının olduğunu söyleyen Özerk, "Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekileceğim" dedi.
İzleyiciler isyan etti, cep telefonuna kaydedip paylaştılar!
Yılbaşı gecesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle buluşan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki 'ağzı dolanan ve kelimeleri bozuk konuştuğu' 'ilginç' tavırları ve şarkıyı söyleyememesi yılbaşının en skandal olayı olarak magazin gündeminde yerini aldı. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.
Dili dolanıyor, ayakta bile duramıyor! En sonunda güvenlik kolundan tutup çıkarmış!
Sosyal medyada bir anda çığ gibi büyüyen paylaşımların çoğunda Tuğba Özerk'i izleyen pek çok izleyiciden benzer şikayetler gelmeye başlayınca olayın iç yüzü şekillendi. Özerk'in sahnede dilinin dolandığı, söylediği şarkıların anlaşılmaz ve bozuk olduğu, hatta bir ara dengesini koruyamayıp yere kapaklandığı ve ardından otel güvenliğince sahne salonundan çıkarıldığı, çıkarılırken dahi ayakta duramadığı için güvenliğin elinden tuttuğu anların videosu tek tek sosyal medyaya düştü.
Sahneye sarhoş çıktığı iddiası üzerine Instagram hesabından uzun bir açıklama metni yayınlayan şarkıcı, şunları söyledi: