Tuğba Özay Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti yere göğe sığdıramadı
Tuğba Özay, annesiyle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Özay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu övgülere boğdu.
Manken ve şarkıcı olan Tuğba Özay, emekli öğretmen annesi ile birlikte makamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaret esnasında çekildiği fotoğrafları payalaşan Özay, fotoğrafların altına düştüğü notta İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramadı.
Tuğba Özay, sosyal medya hesabı Instagram'da İmamoğlu ile paylaşımının altına şu notu düştü: ''Değerli hemşerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekremimamoglu‘nu makamında ziyaret ettik... Şunu içtenlikle ifade edebilirim ki karşımda genç, dinamik, heyecan dolu, gözleri ışıl ışıl parlayan, sevgi yüklü, ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan, her kesimden insanın abisi, kardeşi, oğlu olabilecek, o samimiyeti hissedeceğiniz bir lider var...
Annem devletimize 30 yıl boyu hizmet etmiş binlerce öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen... Annem, oğlum diye sarılarak kutladı kendisini... Gerçekten de hissediyorsunuz kendisinde bu sıcaklığı... Sayın başkanımızın yolu açık olsun... Ayağına taş değmesin... Görevini en iyi şekilde başarsın...
Genç ve dinamik ekibiyle birlikte İstanbul’u şahlandırsın... Bizlerin ayrılığa değil birlik ve beraberliğe ihtiyacı var..! Bizlerin kültüre, sanata, eğitime, işe, aşa, doğal yaşamın korunmasına ihtiyacı var .!