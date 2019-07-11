Tuğba Özay Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti yere göğe sığdıramadı

Tuğba Özay, sosyal medya hesabı Instagram'da İmamoğlu ile paylaşımının altına şu notu düştü: ''Değerli hemşerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekremimamoglu‘nu makamında ziyaret ettik... Şunu içtenlikle ifade edebilirim ki karşımda genç, dinamik, heyecan dolu, gözleri ışıl ışıl parlayan, sevgi yüklü, ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan, her kesimden insanın abisi, kardeşi, oğlu olabilecek, o samimiyeti hissedeceğiniz bir lider var...