Tuğba herşeyi anlattı korkunç detaylar çıktı! Sapık ruhlu baba tutuklandı!

Nereye şikayet edeceğimi bilemedim

Babası tarafından ağır şiddet ve işkenceye maruz kalan Tuğba A, yaşadıklarını şöyle anlattı:

-"Babam yıllardır bana şiddet uyguluyordu ama bu kadar ağır değildi. Ben küçükken anneme, daha sonra da bu şiddet bana yöneldi. Çocukluğumdan beri şiddet görüyordum. Ama gördüğüm şiddet nedeniyle bir yere şikayet edileceğini eskiden bilmiyordum o bilince sahip değildim.