Tuğba herşeyi anlattı korkunç detaylar çıktı! Sapık ruhlu baba tutuklandı!
TAKSİM'de 19 yaşındaki öz kızına işkence eden baba Muzaffer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuğba yaşadığı işkenceleri anlattı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A.’ya işkence ettiği görülen Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer A., polis ekipleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A., ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çek çek diye seslendi
Adliyede basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna pişkinlikle yanıt veren baba, kameramanlara ‘Çek çek’ diye bağırdı. Kızına işkence eden Muzaffer A.'nın adliyeye takım elbiseyle gelmesi dikkat çekti.
Nereye şikayet edeceğimi bilemedim
Babası tarafından ağır şiddet ve işkenceye maruz kalan Tuğba A, yaşadıklarını şöyle anlattı:
-"Babam yıllardır bana şiddet uyguluyordu ama bu kadar ağır değildi. Ben küçükken anneme, daha sonra da bu şiddet bana yöneldi. Çocukluğumdan beri şiddet görüyordum. Ama gördüğüm şiddet nedeniyle bir yere şikayet edileceğini eskiden bilmiyordum o bilince sahip değildim.