Tuğba Ekinci'den sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen'e şok iddialar! "Bu isimlerle ben Madonna olurdum"
Antalya konserinde sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen'e meslektaşı Tuğba Ekinci'den şaşkına çeviren yorumlar geldi. "Hareket kralda karakter değil" diyen Tuğba Ekinci, Gülşen hakkında şok eden iddialarda bulundu!
Uzun süredir yoğun konser maratonu, giydiği sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz günlerde yine bir skandala imza atmıştı.
Son konserinde sahnede LGBT bayrağı açarak "Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait" diyen Gülşen hayranlarını ikiye böldü. Ünlü şarkıcı bir kısım dinleyici tarafından desteklenirken bir kısım dinleyici rahatsız olarak konser alanını
terk etmişti.
Gülşen'in tepki toplayan ve gündem olan bu hareketine Tuğba Ekinci'den de yorum gecikmedi. Paylaşımları ve yaptığı yorumlar ile adından sık sık söz ettiren Tuğba Ekinci Gülşen'e ağır sözler söyledi.
Gülşen'in LGBT bayrağı açtığı bir haberi sosyal medya sayfasından paylaşan Tuğba Ekinci paylaşımın altına şu açıklamayı yazdı: