Tuğba Ekinci'den ırkçı sözler 'Kürt' açıklaması tepki çekti! Özgür Demirtaş bu soruyu sordu
Gündemden uzak olan Tuğba Ekinci'nin 'Kürt' açıklaması büyük tepki çekti. Ekinci ırkçı sözleri nedeniyle sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kaldı. Ekinci'nin o sözleriyle ilgili, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'ın kısa ve net sorusu binlerce beğeni aldı.
'O Şimdi Asker Canı Neler İster' şarkısıyla tanınan Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin sosyal medya hesabı üzerinden Kürtler hakkında yaptığı ırkçı yorumlar tartışma konusu oldu.
Tuğba Ekinci'nin "Kürtleri sevmiyorum" şeklindeki ırkçı sözleri takipçilerini kızdırdı.
"Birbirimizi sevmek zorunda değiliz." diyen Ekinci, Sizi sevmeyen olduğunda küfür kıyamet neden? Sizi sevmeyeni siz de sevmezsiniz olur biter." dedi.
Gelen tepkilere karşılık veren Ekinci, "Eğitim şart dedirtmekte üstünüze yok. Sevilip sevilmemenin ırkçılıkla ne alakası var?" diye konuştu.