Tuğba Ekinci'den İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a olay sözler! Kavgada söylenmez
Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, oyuncu arkadaşı Birce Akalay'ın paylaşımına kayıtsız kalamamış, "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'yi Çelikkol'un bu yorumu rahatsız etti. Birce Akalay'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ekinci, "Buna mı mermiler sekecek?" diye yazdı.
Ticarete atılarak kendi takı koleksiyonunu çıkaran oyuncu Birce Akalay, kendi ürünlerine modellik yaparak pozlarını paylaştı. Akalay'ın bu paylaşımına yıllardır birçok projede rol aldığı İbrahim Çelikkol'dan övgü dolu yorum geldi.
Yakın arkadaşı Akalay'ın paylaşımını gören İbrahim Çelikkol, "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunu yaptı. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci ise sessiz kalamadı.
Akalay'ın fotoğrafını kendi Instagram hesabından paylaşan Ekinci, "Buna mı mermiler sekecek? Bundan seken mermi sıkanın kafasına gelir" dedi.
Ekinci'nin bu yorumuna Akalay'ın hayranlarından "Kıskanıyorsun" yanıtları geldi.