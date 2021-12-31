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Tuğba Ekinci'den Armağan Çağlayan'a skandal taciz açıklaması: Kadınlarımız zevkini alıp...

Tuğba Ekinci'den Armağan Çağlayan'a skandal taciz açıklaması: Kadınlarımız zevkini alıp...

Sansasyonel açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube programında tacizle ilgili 'Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor' diyerek bir skandala imza attı.

Tuğba Ekinci'den Armağan Çağlayan'a skandal taciz açıklaması: Kadınlarımız zevkini alıp...

Magazin gündeminde adı haberlerden eksik olmayan Tuğba Ekinci, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' isimli YouTube programına konuk olarak yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Taciz konusunda çok konuşulacak bir çıkış yapan Tuğba Ekinci, 'Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor' dedi.

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Tuğba Ekinci'den Armağan Çağlayan'a skandal taciz açıklaması: Kadınlarımız zevkini alıp...

Son olarak Flash Tv'de Al Sana Haber programında yorumculuk yapan ve programdaki diğer yorumculardan Nihat Doğan ile 'Türk-Kürt' polemiğine girerek Türk Bayrağı açan ve ardından programı terk eden Tuğba Ekinci, Armağan Çağlayan'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Tuğba Ekinci'den Armağan Çağlayan'a skandal taciz açıklaması: Kadınlarımız zevkini alıp...

 "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

Armağan Çağlayan'ın programında hiç tacize uğramadığından bahsederken tepki çekecek bir yorumda bulunan Tuğba Ekinci, bu zamana kadar başına böyle bir şeyin gelmediğini söyleyerek, "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor" dedi.

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Tuğba Ekinci'den Armağan Çağlayan'a skandal taciz açıklaması: Kadınlarımız zevkini alıp...

Hiç tacize uğramadığını belirten Ekinci, "Bu zamana kadar deliyle, manyakla uğraşmadım. Hani derler ya tacize uğradım diye başıma hiç böyle bir şey gelmedi" dedi. Armağan Çağlayan ise "Şanslısınız" diyerek karşılık verdi.

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