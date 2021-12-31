Tuğba Ekinci'den Armağan Çağlayan'a skandal taciz açıklaması: Kadınlarımız zevkini alıp...

Hiç tacize uğramadığını belirten Ekinci, "Bu zamana kadar deliyle, manyakla uğraşmadım. Hani derler ya tacize uğradım diye başıma hiç böyle bir şey gelmedi" dedi. Armağan Çağlayan ise "Şanslısınız" diyerek karşılık verdi.