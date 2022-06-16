Tuğba Ekinci yine Tarkan'a fena yüklendi!
Şaşırtan açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, Disney Plus Türkiye lansmanında üç yılın ardından sahneye çıkan Megastar Tarkan'a Twitter hesabından gönderme yaptı. Tarkan'ın performansını eleştiren Ekinci, "Resmen bıkmış şarkı söylemekten siz de sizi seviyor sanıyorsunuz" dedi.
Tuğba Ekinci, Korona virüsü salgınında sahne alamayan ve 3 yıl aradan sonra geçtiğimiz akşam bir lansmanda konser veren Tarkan'ın sahne performansını sosyal medyadan ağır bir dille eleştirdi.
Tarkan'ın performansını olay bir yorumla eleştiren Ekinci, "Bunun neyine çığlık atıyorlar. Şarkı söylemekten bıkmış siz de sizi seviyor zannediyorsunuz" dedi. Ekinci'nin yorumuna sosyal medyadan tepki gösterenler oldu.
Megastar Tarkan, İstanbul'da yapılan lansmanda sahneye çıktı. Performansıyla ünlü isimleri coşturdu.
Konserinde dans etmeyi ihmal etmeyen Tarkan'ın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.