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Tuğba Ekinci leopar desenli ipli bikinisiyle meydan okudu! 'Var mı daha iyisi?'

Tuğba Ekinci leopar desenli ipli bikinisiyle meydan okudu! 'Var mı daha iyisi?'

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, son olarak eski aşkı İbrahim Çelikkol'un iltifatlara boğduğu Birce Akalay'ı hedef almıştı. Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Ekinci, "Ben bitti demeden yaz bitmez" ifadeleriyle leopar desenli ipli bikinisiyle videosunu yayınladı.

Tuğba Ekinci leopar desenli ipli bikinisiyle meydan okudu! 'Var mı daha iyisi?'

Türkiye'de bir döneme şarkılarıyla damga buran, pop müziğinin sansasyonel ismi Tuğba Ekinci, yaptığı ilginç çıkışlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Tuğba Ekinci leopar desenli ipli bikinisiyle meydan okudu! 'Var mı daha iyisi?'

Tuğba Ekinci geçtiğimiz mayıs ayında soyunma odasındaki dakikalardan aldığı bir kesiti, takipçileriyle paylaştı.

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Tuğba Ekinci leopar desenli ipli bikinisiyle meydan okudu! 'Var mı daha iyisi?'

Ekinci bu sefer de tanga bikinisiyle bir paylaşım yaptı.

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Tuğba Ekinci leopar desenli ipli bikinisiyle meydan okudu! 'Var mı daha iyisi?'

Ekinci, paylaşımına "Ben bitti demeden yaz bitmez" notunu düştü. 

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