Tuğba Ekinci Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'Adam ol' deyip hakaretler savurdu

Sıklıkla gündeme dair yaptığı yorumlarla konuşulan Tuğba Ekinci, bu kez Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a sinirlendi. Macron yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlahiyat uzmanı değilim ama İslam'da şiddetin meşru olduğunu veya desteklendiğini düşünmüyorum. Bu karikatürlerin şoke ettiğini anlıyorum ve buna saygı duyuyorum ancak yaşanan şiddeti haklı göstermek için bu karikatürlerin kullanılması asla kabul etmeyeceğim"