Tuğba Ekinci bu sefer Ekrem İmamoğlu'na taktı! Olay paylaşımlar
Tuğba Ekinci, en son ''her şey çok güzel olacak'' diyen ünleülere takmıştı. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na kafayı taktı.
Son günlerde, yaptığı paylaşımlar CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Tuğba Ekinci, yeni bir paylaşımla İmamoğlu'na ''pamuk prens'' diyerek seslendi. Ekinci, geçtiğimiz gün de Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyaretinde bir vatandaşla girdiği tartışma fotoğrafını paylaşarak İmamoğlu'nu hedef almıştı.
Ekinci, bu sefer sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak "Neden çok konuşan ve ağlayan insanlara itibarınız yükseldi. Ciddi insan az konuşur öz konuşur! Ağlamadan sabreder icraatını sunar! Bunları ben mi öğreteceğim.
Ayrıca öncekilerinde her hamlesini aşırı beğendiğim söz konusu değil. Bütün adaylara yaptığınız gibi yapmayın; oyunu kime vermek istiyorsan ver icraatını görmeden itibar etme havaya sokma! Ey Türkiye sen bunu hep yapıyorsun son ağlayan gene sen oluyorsun..." dedi.
Bu paylaşımın ardından da hızını alamayan Ekinci çıkan bir haberi paylaşarak İmamoğlu'na "Pamuk prens" yakıştırmasında bulundu!