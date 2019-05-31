Tuğba Ekinci bu sefer Ekrem İmamoğlu'na taktı! Olay paylaşımlar

Ayrıca öncekilerinde her hamlesini aşırı beğendiğim söz konusu değil. Bütün adaylara yaptığınız gibi yapmayın; oyunu kime vermek istiyorsan ver icraatını görmeden itibar etme havaya sokma! Ey Türkiye sen bunu hep yapıyorsun son ağlayan gene sen oluyorsun..." dedi.