Tuğba Büyüküstün'ü gören kimse tanıyamadı! Eski halinden eser kalmadı Sefirin Kızı için değişti
Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül yerine gelen Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi.
Neslihan Atagül'ün hastalığı sebebiyle Sefirin Kızı'na veda etmesinin ardından Tuba Büyüküstün diziye dahil olmuştu. Seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi reytinglerde kanal yönetimi memnun etmeye devam ediyor.
Başarılı oyunculuyla diziye yeni bir soluk getiren Büyüküstün'ün performansı seyirciden tam not almıştı.
Dizinin yeni bölümünde, özel bir sahne gereği kılık değiştiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, herkesi şaşkına çevirdi.
Dizinin başrol oyuncusu Büyüküstün'ü Harley Quinn'e benzetmek için ekip 3 saatlik bir makyaj çalışması yaptı.