Tüdanya'nın hastalığı ne sesini bile kaybetti! Son hali sevenlerini yıktı işte son durumu
‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla bir döneme damga vuran ve hafızalara kazınan ve uzun süredir gırtlak kanseri hastalığıyla boğuştuğu için sesini kaybeden şarkıcı Tüdanya'nın son hali sosyal medyadaki sevenlerini çok üzdü.
Bir dönemin arabesk kraliçelerinden Tüdanya geçirdiği gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybetti ve zor günler geçiriyor. Tüdanya, İzmir-Karşıyaka’daki evinde Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ı konuk etti. Uzun süredir hastalıkla boğuşan Tüdanya'nın son hali ise şaşırttı.
Halen tedavisi devam eden sanatçıya geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tugay "Her zaman, her konuda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizi çok seviyoruz, bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz" dedi.
Konuklarını büyük bir misafirperverlikle karşılayan sanatçı Tüdanya da duygu ve düşüncelerini kağıda yazarak Tugay çiftine aktardı.
Başkan Cemil Tugay’ı çok sevdiğini, çalışmalarını izlediğini ve takdir ettiğini anlatan sanatçı; evinde yetiştirdiği bir çiçeği ve Başkan Tugay için özel olarak yazdığı şiiri de Öznur Tugay’a hediye etti.