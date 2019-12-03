TÜBİTAK 3 ay dayanan doğal yoğurt geliştirdi isteyen herkes üretebilecek
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Anadolu’daki köy yoğurtları üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda geleneksel Türk damak tadına uygun, 3 ay dayanıklı doğal yoğurt geliştirdi.
Dr. Mehlika Borçaklı’nın üzerinde çalıştığı uzun ömürlü yoğurt projesi başarıyla sonuçlandı. Borçaklı ve ekibinin ürettiği bakterilerle raf ömrü 3 ay olan yoğurdun teknoloji transferi için de ihaleye çıkıldı.
Bu ürünün, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden alınan yoğurtlar ile aynı tat, doku ve aromada üretildiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu yoğurdun en büyük farkı; genetiğiyle oynanmamış ve tamamen doğal olması” dedi.
Yüzde 95’i beğendi: Varank, yoğurdun binin üzerinde tüketicinin beğenisine sunulduğunu ve yüzde 95’in üzerinde olumlu görüş aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:
Tüm firmalar bu teknolojiyi transfer edebilecek: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, şimdi bu uzun ömürlü yoğurdu vatandaşımızla buluşturmak için yeni bir adım attık. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla yoğurdun teknoloji transferinin de önünü açtık. Aranan şartları taşıdığı ve bedelini karşıladığı takdirde tüm firmalar bu teknolojiyi transfer edebilecek.