TÜBİTAK 3 ay dayanan doğal yoğurt geliştirdi isteyen herkes üretebilecek

Tüm firmalar bu teknolojiyi transfer edebilecek: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, şimdi bu uzun ömürlü yoğurdu vatandaşımızla buluşturmak için yeni bir adım attık. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla yoğurdun teknoloji transferinin de önünü açtık. Aranan şartları taşıdığı ve bedelini karşıladığı takdirde tüm firmalar bu teknolojiyi transfer edebilecek.