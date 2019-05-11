Tuba Ünsal'ın 'nafaka' açıklaması olay yarattı! Takipçilerini kızdırdı

Ünsal açıklamasında şunları söyledi: "İki şahane adamdan iki şahane çocuğum oldu. İkisiyle de kırmadan dökmeden ayrıldık. Bu sadece benimle ilgili değildi, eski eşlerimin de katkısıyla oldu. Birini kalpten sevince ayrılıkta canın ne kadar yanarsa yansın o sevgiyi başka bir forma evirmek gerekli.