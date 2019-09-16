Tuba Ünsal'ın Caner Karaloğlu için kavga ettiği Elisabeth Mas'in avukatından olay açıklama!

Anneliği hedef alınıyor

Avukat Zeynep Hatemi açıklamada şunları dedi; "Elizabet Mas Vall’a yöneltilen asılsız şiddet eylemlerinin hiçbirini kabul etmediğimizi, asıl şiddet mağdurunun müvekkilimiz olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Anayasamızın 41. maddesinde de belirtildiği üzere; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” Buna karşın, Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal tarafından müvekkilimiz Elizabet Mas Vall’ın aile birliği ve anneliğini hedef alan asılsız iddia ve açıklamalar hem müvekkilimizin kişilik haklarına saldırı teşkil etmekte hem de müvekkilimizi karalamaya yönelik olarak yapılan yayınlarla adeta evlilik dışı ilişki, toplumumuz gözünde meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır."