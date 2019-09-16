Tuba Ünsal'ın Caner Karaloğlu için kavga ettiği Elisabeth Mas'in avukatından olay açıklama!
İspanyol model Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal'ın kendisini bir günde iki kez dövdükleri iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Vall, bu kez avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hukuki işlemlere ilişkin olarak, Karaloğlu ve Ünsal’ın Instagram sosyal medya hesaplarında ve belirli televizyon programlarında yapmış oldukları paylaşım ve açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada avukat Zeynep Hatemi, Elizabet Mas Vall’ın itibarını zedeleme ile hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemlerin üzerini örtme amacının taşındığı ileri sürüldü.
15 gün sonra rapor aldı
Elizabet Mas Vall'ın eşi Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal'ın fiziksel şiddetine tehdit ve hakaretlerine maruz kalarak resmi bir sağlık kuruluşundan darp raporu aldığının hatırlatıldığı açıklamada, olaydan 15 gün sonra Tuba Ünsal'ın aldığı belirtildi. Ünsal'ın aldığı darp edildiğine ilişkin söylem ile raporun o gece yaşananlarla hiçbir ilgi ve alakası bulunmadığı ileri sürüldü.
Anneliği hedef alınıyor
Avukat Zeynep Hatemi açıklamada şunları dedi; "Elizabet Mas Vall’a yöneltilen asılsız şiddet eylemlerinin hiçbirini kabul etmediğimizi, asıl şiddet mağdurunun müvekkilimiz olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Anayasamızın 41. maddesinde de belirtildiği üzere; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” Buna karşın, Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal tarafından müvekkilimiz Elizabet Mas Vall’ın aile birliği ve anneliğini hedef alan asılsız iddia ve açıklamalar hem müvekkilimizin kişilik haklarına saldırı teşkil etmekte hem de müvekkilimizi karalamaya yönelik olarak yapılan yayınlarla adeta evlilik dışı ilişki, toplumumuz gözünde meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır."
Kişilik haklarına saldırı
Caner Karaloğlu'nun eşi Vall'a karşı sadakat yükümlülüğünün devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Tuba Ünsal’ın, Elizabet Mas Vall’ın küçük çocuğu ile hiçbir hukuki veya organik bağı bulunmadığı hatırlatıldı. Ünsal'ın, hukuka aykırı eylemlerini meşrulaştırma gayreti içinde Vall'ın anneliği ve sosyal hayatı üzerinden yapmış olduğu açıklamaların kişilik haklarına doğrudan saldırı olduğu ve hukuki sürecin başlatılacağı açıklamada yer aldı.