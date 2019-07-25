Tuba Ünsal silahla yeni projesini açıklayınca olay olmuştu! Bakın nedeni neymiş

Evli iş insanı Caner Karaloğlu ile birlikte olması nedeniyle son zamanlarda çok konuşulan Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün yeni projesini duyurma şekliyle tartışmalar neden olmuştu. Ünsal, yeni projesini sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı silahlı bir fotoğrafı ile duyurmuştu.