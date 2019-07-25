Tuba Ünsal silahla yeni projesini açıklayınca olay olmuştu! Bakın nedeni neymiş
Tuba Ünsal'ın yeni projesini silahla verdiği poz ile duyurması tartışmalara neden olmuş, Ünsal sosyal medya takipçileri tarafından eleştirilmişti. Güzel oyuncu, silahlı paylaşımı için açıklama yaptı. Bakın aslında neden silahla duyurmuş.
Evli iş insanı Caner Karaloğlu ile birlikte olması nedeniyle son zamanlarda çok konuşulan Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün yeni projesini duyurma şekliyle tartışmalar neden olmuştu. Ünsal, yeni projesini sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı silahlı bir fotoğrafı ile duyurmuştu.
Instagram'da bu pozu paylaşan Tuba Ünsal, paylaşımının altına ''Yakında yeni proje geliyor'' notunu düşmüştü. Ünsal'ın yeni projesinden çok dikkati silah çekince olanlar olmuş. Tuba Ünsal, silahla verdiği poz nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilmişti.
Tuba Ünsal'ın yeni projesini bir silah ile duyurmasını doğru bulmayan takipçileri, ''Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış'' diyerek Tuba Ünsal'ı eleştirmişti.
Ünsal, bu eleştirilere kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünden şu açıklamayı yaptı: