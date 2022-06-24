Tuba Ünsal bakın hangi soru karşısında gözyaşlarına boğuldu...
Uzun bir süre setlere ara verdikten sonra özel bir platformda yayınlanan Aşk101 dizisinde rol alan Tuba Ünsal, Cansu Canan Özgen’in sunduğu Blu Tv ekranlarında yayınlanan 40 programına katıldı. Özgen'in “Yuva yıkan kadın oldun mu?” sorusunda gözyaşlarını tutamayan Tuba Ünsal ağlayarak cevap verdi.
Son olarak özel bir platformda yayınlanan Aşk101 dizisinde Eda karakterine hayat veren, oyunculuğu ile konuşulan Tuba Ünsal Cansu Canan Özgen’in sunduğu Blu Tv ekranlarında yayınlanan "40" programına katıldı. Özgen'in “Yuva yıkan kadın oldun mu?” sorusunda gözyaşlarını tutamayan Tuba Ünsal ağlayarak cevap verdi. Ünsal, Özgen'in dine dair sorduğu soruları da yanıtladı. İşte tüm detayları..
Oyuncu Tuba Ünsal, Cansu Canan Özgen’in sunduğu 40’a katıldı. “Yuva yıkan kadın oldun mu?” sorusunda gözyaşlarını tutamayan Tuba Ünsal ağlayarak, tasarımcı Elisabeth Mas’in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasına dair konuştu. Tuba Ünsal dine dair sorulan sorulara da açık açık yanıt verdi.
"Hiç böyle bir şey yaşamadım.."
Tuba Ünsal, Blu TV'de yayınlanan 40 programında soruları yanıtladı. Tuba Ünsal her soruya açık açık yanıt vererek gündeme geldi. Ünsal "Modellik yıllarında tacize maruz kaldı mı?" sorusuna "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.
Davalık olmuştu
Tuba Ünsal Elisabeth Mas Vall ile evliyken Caner Karaloğlu ile aşk yaşamış ve iki kadın bu sebeple gerilmiş ve kavga etmişti. Öyle ki ikili bir mekanda ettikleri kavgadan sonra davalık olmuştu. Ünsal kısa süre sonra Caner Karaloğlu ile ayrıldı ve Mas Valli ile yeniden barıştı.