Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen için yakalama kararı! Şoke eden iddia
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı. İddialara göre, Evirgen hakkında yakalama kararı çıkınca ülkeyi terk etti.
İkiz çocuklarının babası Onur Saylak ile ayrılarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün, Saylak ile evlendiği şehir olan Paris'ten ev aldı. Büyüküstün'ün her fırsatta çok sevdiğini dile getirdiği Paris'ten ev almasının ardından ortaya çıkan iddia şaşırttı.
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan’da işlettiği 'Gizli Kalsın' mekanına iş insanı Ali Akın geldi. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Umut Evirgen 12 Ağustos gecesi mekanına gelen Ali Akın'ın burnunu kırdı.
Umut Evirgen'e ait olan gece klübü 'Gizli Kalsın'a giden Akın, Evirgen'in laubali tavırlarına maruz kaldığı iddia edildi.
Evirgen'in, Akın'a "Bir şampanya patlattır bakalım" dediği ve bu isteği geri çevirmeyen iş insanının, 23 bin lira hesap ödediği iddia edildi.