Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen için yakalama kararı! Şoke eden iddia

İkiz çocuklarının babası Onur Saylak ile ayrılarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün, Saylak ile evlendiği şehir olan Paris'ten ev aldı. Büyüküstün'ün her fırsatta çok sevdiğini dile getirdiği Paris'ten ev almasının ardından ortaya çıkan iddia şaşırttı.