Tuba Büyüküstün'le Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk pişti oldu hayranlar ikiye bölündü
Afili aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk ile Tuba Büyüküstün aynı kıyafeti giydi. Sosyal medya kulanıcılarının gözünden bu ayrıntı kaçmadı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla dillere düştü. Tuba Büyüküstün'ün geçtiğimiz ay giydiği kıyafetin aynısını giyen Özberk, takipçileri tarafından eleştirildi.
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Netflix'in yeni belgeseli Rise of Empires: Ottoman'da rol alan Tuba Büyüküstün, 22 Ocak ayında Özgür Masur imzalı kırmızı kadife bir elbiseyle boy gösterdi.
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Geçtiğimiz günlerde de Burcu Özberk, sosyal medya hesabı Instagram'dan aynı kıyafetle paylaşım yaptı.
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Tuba Büyüküstün ve Burcu Özberk'in pişti olması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Takipçilerin bir kısmı kıyafetin Burcu'ya daha çok yakıştığını belirtirken, bir kısmı da piştiden ötürü eleştirdi.
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