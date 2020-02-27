Tuba Büyüküstün'le Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk pişti oldu hayranlar ikiye bölündü

Tuba Büyüküstün ve Burcu Özberk'in pişti olması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Takipçilerin bir kısmı kıyafetin Burcu'ya daha çok yakıştığını belirtirken, bir kısmı da piştiden ötürü eleştirdi.