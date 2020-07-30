Tuba Büyüküstün'den sitem dolu Umut Evirgen açıklaması! Mahremiyetimize...
Umut Evirgen ile olan 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Tuba Büyüküstün, dün bazı gazetelerde çıkan 'Barıştılar' haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen ile ayrıldıklarını sitem dolu bir açıklamayla duyurdu. Eski sevgilisi Umut Evirgen ile bir kaç ay önce ayrıldıklarını açıklayan Tuba Büyüküstün, "Bırakın sanatçı olmayı insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı. İşte Tuba Büyüküstün'ün ayrılık açıklamasının tamamı.
İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla ilgili sitem dolu bir açıklama yaptı.
Haklarında çıkan bazı haberlere tepki gösteren Tuba Büyüküstün şu açıklamayı yaptı;
"Merhabalar, bugün magazin basınında yine asılsız haberler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı."
"Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye futürsuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum. Aa ayrıldılar! Aldattı! Aldatıldı! Yok onunla değil, bununla aldatmış! Aa aldatma da yokmuş! Dayanamadılar, barıştılar! Ve daha neler..."