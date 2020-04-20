Tuba Büyüküstün YouTube canlı yayınında dert arıyoruz diyerek isyan etti
Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan Tuba Büyüküstün, hayranlarıyla YouTube üzerinden canlı yayın yaparak buluşuyor. Büyüküstün, zaman zaman canlı yayında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlü isimlerden biri olan Tuba Büyüküstün, bu süreçte hayranlarından uzak kalmadı. YouTube kanalı açarak sıklıkla hayranlarıyla canlı yayında buluşan Büyüküstün, canlı yayınına aldığı konuklarla yaptığı sohbetlerle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Engin Akyürek ve Beren Saat hakkında söyledikleriyle çok konuşulan Tuba Büyüküstün, bu kez karantina günlerinde 'Sıkıldım' diyenlere isyan etti.
Büyüküstün, "Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:
''Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor. Evi temizle sıkılmazsın, ben ev temizliyorum sıkılmıyorum.''