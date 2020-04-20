Tuba Büyüküstün YouTube canlı yayınında dert arıyoruz diyerek isyan etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlü isimlerden biri olan Tuba Büyüküstün, bu süreçte hayranlarından uzak kalmadı. YouTube kanalı açarak sıklıkla hayranlarıyla canlı yayında buluşan Büyüküstün, canlı yayınına aldığı konuklarla yaptığı sohbetlerle de dikkatleri üzerine çekiyor.