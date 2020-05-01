Tuba Büyüküstün yaşadığı talihsizliği ilk kez anlattı! Az kalsın boğuluyordum

"Az kalsın sette boğuluyordum": Çekimlerde korunmadıklarını aktaran Büyüküstün, “Sete kiminle çıktığınız çok önemli. Bu biraz da güven meselesi. Bir keresinde sette boğuluyordum. Yeterince korunduğumuzu düşünmüyorum. Eğer ki bana güven verirlerse ve gereken önlemleri alırlarsa sete giderim, neden gitmeyeyim?” dedi.